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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен завершить конфликт к зиме 2023 года

Украина
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен завершить конфликт к зиме 2023 года

Киевский режим планирует завершить вооруженное противостояние к зиме текущего года. Соответствующей информацией поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом он заявил в пятницу, 12 мая, в ходе разговора с корреспондентом агентства Report. Контрнаступлений украинской армии может быть несколько, добавил он. Их проведение зависит от множества различных обстоятельств, указал политик.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди указала, что дефолт Соединенных Штатов Америки неразрывно связан с поражением киевского режима в ходе вооруженного противостояния с Москвой.
алексей данилов Украина СВО россия
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