Городской совет Нью-Йорка запретил дискриминацию по росту и весу при поиске жилья и трудоустройстве

По словам Абреу, этот проект способствует не только защите людей, но и «изменению культуры». Однако лидер оппозиционного меньшинства Джозеф Борелли отметил, что обеспокоен принятым законом, поскольку он может позволить населению «подавать в суд на всех и вся».