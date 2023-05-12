Городской совет Нью-Йорка запретил дискриминацию по росту и весу при поиске жилья и трудоустройстве

С инициативой запретить дискриминацию полных людей выступил член городского совета Нью-Йорка Шон Абреу, который лично столкнулся с ущемлением из-за своего лишнего веса. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По словам Абреу, этот проект способствует не только защите людей, но и «изменению культуры». Однако лидер оппозиционного меньшинства Джозеф Борелли отметил, что обеспокоен принятым законом, поскольку он может позволить населению «подавать в суд на всех и вся».
Известно, что аналогичный закон уже принят в шести городах и в одном штате США. Кроме того, в настоящий момент штаты Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Йорк тоже планируют принять проект о запрете дискриминации по росту и весу.
Ранее историк Александр Свистунов высказал свое мнение по поводу ожирения среди американских военнослужащих. Как отметил эксперт, почти 10 тысяч действующих солдат армии США страдают избыточным весом.