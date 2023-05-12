Полиция обнаружила тела 85-летней жительницы Москвы и ее сына-инвалида в квартире

Пожилая женщина проживала вместе со своим 57-летним сыном-инвалидом в квартире в Нижнем Кисловском переулке в центре столицы. Второй сын, ранее переехавший жить в США, забил тревогу, когда мать перестала отвечать на звонки после 7 мая. Он попросил брата жены проверить родственников.