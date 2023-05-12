Полиция обнаружила тела 85-летней жительницы Москвы и ее сына-инвалида в квартире

Второй сын москвички забил тревогу, когда пенсионерка перестала отвечать на звонки, сообщает MK.RU.
Пожилая женщина проживала вместе со своим 57-летним сыном-инвалидом в квартире в Нижнем Кисловском переулке в центре столицы. Второй сын, ранее переехавший жить в США, забил тревогу, когда мать перестала отвечать на звонки после 7 мая. Он попросил брата жены проверить родственников.
Шурин обнаружил тело мужчины в коридоре, а пенсионерка лежала мертвая на полу в комнате. По предварительным данным, пожилая женщина поскользнулась, когда спешила на помощь упавшему в коридоре сыну, и при падении скончалась.
Ранее полицейские обнаружили гниющие трупы мужчины и женщины в квартире на улице Ильюшина в Санкт-Петербурге. Тела отправлены в морг для установления причины гибели.