Село Пороз Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
В результате удара получили повреждения два частных домовладения. На их территориях посечены фасады, пострадали крыши и окна зданий. Гладков отметил, что осколки снарядов также попали на крышу хозяйственной постройки. Среди людей ранения никто не получил.
Ранее глава области сообщил, что поздним вечером 11 мая в регионе сработала система противовоздушной обороны. По информации Гладкова, никто не пострадал, передает RT.