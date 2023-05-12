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Село Пороз Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Происшествия
Село Пороз Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.

В результате удара получили повреждения два частных домовладения. На их территориях посечены фасады, пострадали крыши и окна зданий. Гладков отметил, что осколки снарядов также попали на крышу хозяйственной постройки. Среди людей ранения никто не получил.

Ранее глава области сообщил, что поздним вечером 11 мая в регионе сработала система противовоздушной обороны. По информации Гладкова, никто не пострадал, передает RT.
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