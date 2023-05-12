Аналитик Светов: Новые санкции Евросоюза — это во многом «жест отчаяния»

По данным американских СМИ, страны Евросоюза готовятся серьезно ужесточить энергетические санкции против России. Так, судам, тайно перевозящим нефть из РФ, будет запрещен заход в порты стран ЕС. Как считает российский политолог Юрий Светов, это никак не снизит мировой спрос на российское «черное золото».
По данным американского издания Politico, ни у одной из стран ЕС не нашлось серьезных возражений против ужесточения санкций против энергетического сектора России. Этому не препятствуют даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти». При этом издание не уточнило, о каких именно государствах идет речь. Напомним, накануне страны Евросоюза обсуждали технические аспекты 11-го пакета санкций против Москвы.
«Конечно, этот пакет отличается от других тем, что фокусируется на обходе рестрикций, и он будет иметь другое влияние. Поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения», — сказал один из дипломатов ЕС. Уже известно, что предварительный вариант нового пакета ограничений, предложенного Еврокомиссией, запрещает судам, которые пытаются обходить санкции путем перевалки нефти в море, заходить в европейские порты. При этом европейским компаниям уже нельзя оказывать услуги по транспортировке российского сырья в третьи страны, если оно было закуплено по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель.
Как сообщил ФАН политолог и публицист Юрий Светов, европейцы могут сколько угодно «воевать с ветряными мельницами», но спрос на недорогую российскую нефть в мире от этого не упадет.
«Понятно, что очередной пакет санкций Евросоюз, скорее всего, введет. Но ключевой вопрос в данном случае — как именно они будут выполняться? История с перегрузкой нефти в море с танкера на танкер существует уже очень давно, еще с тех пор, как коллективный Запад ввел санкции против Ирана. В Тегеране эту технологию научились прекрасно использовать, и в итоге реальные объемы поставок «черного золота» из этой страны не имеют никакого отношения к официально декларируемым цифрам. Поэтому вопрос о том, как именно они будут устанавливать территориальное происхождение нефти, стоит для европейцев очень остро», — отметил Светов.
Пока что в Европе говорят о создании некой «всеобъемлющей системы мониторинга нефтяных поставок», но реально внедрить ее будет нелегко, указал аналитик.
«Если где-то в море встретились два танкера, и между ними идет перевалка нефти с борта на борт — они что, военные корабли туда будут посылать, что ли? Я думаю, что такие шаги — это, в известной мере, жест отчаяния. На Западе прекрасно осознают, что введенные ими санкции против России практически не работают. Поэтому они начинают грозно говорить о том, что «мы должны предпринять все меры, чтобы закрыть все щели в заборе, который сами и выстроили». Ну, пусть попытаются. Возможно, какие-то нефтяные «щели» им и удастся закрыть, но не даром существует поговорка «вода дырочку найдет». Та же самая история и с нефтью», — говорит политолог.
Светов напомнил — многие страны мира нуждаются в недорогой и качественной российской нефти, и они будут покупать ее, невзирая ни на какие санкции.
«Та же Индия за последний год вдруг резко взяла и увеличила поставки нефтепродуктов на внешний рынок. И понятно, что речь идет о переработке индийцами именно российской нефти. Но ссориться с Индией, которая имеет огромный рынок на полтора миллиарда человек, Запад явно не станет. Поэтому я думаю, что это решение принято в основном для того, чтобы показать — западные страны не намерены останавливать свой «санкционный каток» против России, и они будут продолжать давление на нашу экономику. Да, они анонсировали 11-й пакет санкций, но при этом говорят — «Ой, как же плохо, что не получилось наложить рестрикциии на российскую атомную энергетику». Но против этого откровенно выступает Венгрия, для которой «Росатом» строит АЭС «Пакш». Франция тоже не в восторге от этого, потому что она покупает у нас уран для своих атомных станций. Даже США закупают урановое топливо у России. Поэтому такой вид санкций для Евросоюза недоступен», — подчеркнул Светов.
Еще один важный вопрос — это предложение наложить санкции на поставки алмазов из РФ в Евросоюз, указал он.
«Но против этого шага резко выступает Бельгия, получающая более половины алмазов из России. Обработка и продажа алмазов составляет значительную часть ВВП этой небольшой страны. Именно поэтому в состав 11 пакета санкций Евросоюза входит больше декларативных мер, чем реальных. Я даже допускаю, что после введения некоторых рестрикций европейцам вскоре придется думать о том, как теперь их обойти», — заключил политолог.
Напомним, Брюссель разрабатывает очередной пакет санкций против РФ с весны. В Еврокомиссии поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для обхода санкций. Издание EUobserver писало, что под них могут попасть компании из Гонконга, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана, которые могут помогать Москве уклоняться от ограничений. Кроме того, среди новых мер — запрет Германии получать нефть по трубопроводу «Дружба», такое право сохранит только Венгрия.