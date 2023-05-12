Аналитик Светов: Новые санкции Евросоюза — это во многом «жест отчаяния»

Напомним, Брюссель разрабатывает очередной пакет санкций против РФ с весны. В Еврокомиссии поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для обхода санкций. Издание EUobserver писало, что под них могут попасть компании из Гонконга, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана, которые могут помогать Москве уклоняться от ограничений. Кроме того, среди новых мер — запрет Германии получать нефть по трубопроводу «Дружба», такое право сохранит только Венгрия.