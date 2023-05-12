Спасатели ликвидировали крупный пожар в складских помещениях в Норильске

Спасатели потушили открытое горение на складе в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Пожар возник в районе Вальковского шоссе 11 мая. В ночь на пятницу пожарным удалось локализовать огонь на площади 4000 квадратных метров.
В настоящее время спасатели разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте пожара работают 57 человек и 18 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее «А42.RU» сообщало о крупном возгорании на складе с покрышками в Московской области. К тушению пожара были привлечены два вертолета Ка-32 столичного авиационного центра.