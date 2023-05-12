Школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для бойцов СВО

Директор школы поблагодарила неравнодушных детей и педагогов, которые с готовностью приняли участие в однодневной акции «Армейский душ». Она отметила, что времени это заняло немного, а пользу принесет очень большую. Ведь таким количеством «сухого душа» можно обеспечить целую воинскую часть.