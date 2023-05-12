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Школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для бойцов СВО

Общество
Школьники из Ростовской области изготовили «сухой душ» для бойцов СВО

Ученики 10 класса школы №15 в городе Шахты Ростовской области изготовили более 300 пачек «сухого душа» для бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом на своей странице в социальной сети написала директор образовательного учреждения Марина Абрамян.

Помимо этого, ребята раскроили 50 метров синтепона, что станет основой для изготовления еще 2,5 тысячи пачек, сообщает сетевое издание «Шахтинские известия». Пакеты с «сухим душем» будут переданы родителями-волонтерами военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Директор школы поблагодарила неравнодушных детей и педагогов, которые с готовностью приняли участие в однодневной акции «Армейский душ». Она отметила, что времени это заняло немного, а пользу принесет очень большую. Ведь таким количеством «сухого душа» можно обеспечить целую воинскую часть.
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