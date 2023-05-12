Суд проверит законность домашнего ареста блогера Елены Блиновской 22 мая

В Москве состоится заседание, на котором суд проверит законность домашнего ареста автора многочисленных марафонов Елены Блиновской. Оно пройдет 22 мая.
Информацию подтвердили в пресс-службе Пресненского суда столицы, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Блогеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Позже адвокат Блиновской подала апелляционную жалобу на судебное решение.
Блогер стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Ее отец ранее заявил, что готов понести наказание за дочь.