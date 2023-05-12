Специалисты зафиксировали в Москве и Московской области 27 несанкционированных подъемов БПЛА 11 мая

При этом мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, запрещающий полеты беспилотных летательных аппаратов в небе над российской столицей. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства и детали несанкционированных подъемов дронов в воздух. В первую очередь, устанавливаются владельцы БПЛА. Другие подробности инцидентов уточняются.