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Специалисты зафиксировали в Москве и Московской области 27 несанкционированных подъемов БПЛА 11 мая

Происшествия
Специалисты зафиксировали в Москве и Московской области 27 несанкционированных подъемов БПЛА 11 мая

Сотрудники регионального подразделения ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» в Москве и Московской области зафиксировали 27 несанкционированных подъемов БПЛА 11 мая. Данные о нелегальных запусках дронов сообщает источник ФАН.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, запрещающий полеты беспилотных летательных аппаратов в небе над российской столицей. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства и детали несанкционированных подъемов дронов в воздух. В первую очередь, устанавливаются владельцы БПЛА. Другие подробности инцидентов уточняются.
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