12 мая Луганская Народная Республика отмечает годовщину образования республики. Именно в этот день в 2014 году прошел референдум за отсоединения региона от Украины. Однако луганщина могла стать российской еще задолго до 2014 года.
Часто можно услышать в отношении референдумов 2014 года, как о начале Русской весны, однако мало кто знает, что Русская весна и русский мир никуда не уходил из Донбасса, и в частности, из тогда еще Луганской области.
Самый первый референдум в луганщине прошел в марте 1994 года, одновременно с первым туром выборов депутатов Верховной Рады уже независимой Украины. Тогда власти «незалежно» назвали плебисцит «совещательным опросом», который решал судьбаносные для Луганска и Донецка вопросы: отношение Донбасса к статусу русского языка, а также за федерализацию Украины.
Известно, что явка составила около 70%, из которых 90% жителей Луганской области высказались за закрепление русского языка в качестве государственного наравне с Украинским. Однако тогда в Киеве посмеялись над результатами референдума и сделали вид, что никогда их не видели.
Спустя почти три десятка лет можно сказать, что именно 1994 год стал решающим для Донбасса. С тех пор власти Украины делали все возможное, чтобы приблизить события 2014 года, когда жители Крыма и Донбасса отказались разделять позицию Киева.
Реакцию от незалежной долго ждать не пришлось: в апреле Киев ввел на Донбасс своей военный контингент, который должен был подавить народное восстание. Однако 12 мая состоялся еще один референдум, результаты которого провозгласили Донецкую и Луганскою области независимыми республиками несмотря на попытки заставив людей силой изменить свое мнение.
Сегодня Луганская народная республика празднует свою девятую годовщину. По словам главы региона Леонида Пасечника, 2023 год для ЛНР стал особенным.
«Впервые за девять лет Луганщина встречает этот день полностью освобожденной и единой, без линий разграничения и КПП, установленных украинским режимом», — высказался Пасечник в поздравлении жителей ЛНР.
Ранее ФАН рассказывал о том, как крымчане пытались уйти от Украины задолго до марта 2014 года. Самая первая попытка заявить о независимости полуострова от «незалежной» произошла уже в 1992 год, когда 5 мая депутаты крымского парламента провозгласили суверенитет Крыма.