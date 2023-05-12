Тайбэй ответил конгрессмену из США, который пообещал «взорвать заводы микрочипов»

Идея разбомбить тайваньские фабрики по производству чипов, чтобы не допустить их переход под контроль Китая, набирает популярность в Соединенных Штатах. В документе, опубликованном в 2021 году Военным колледжем армии США, предлагалось, что Вашингтону и Тайбэю следует спланировать тактику «выжженной земли», которая сделает Тайвань «не просто непривлекательным, но и дорогостоящим в восстановлении» в случае, если Пекин решится на силовое присоединение острова.