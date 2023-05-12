Тайбэй ответил конгрессмену из США, который пообещал «взорвать заводы микрочипов»

Тайбэй, 12 мая. Вооруженные силы Тайваня не позволят Вашингтону уничтожить заводы полупроводникового гиганта TSMC. Об этом заявил министр обороны страны Чиу Куо-Чен, комментируя слова американского конгрессмена Сета Мултона, который сообщил, что США взорвут производственные мощности TSMC в случае, если Пекин попытается захватить остров.
«Китайцы должны понимать, что если они вторгнутся на Тайвань, мы взорвем TSMC», — сообщил демократ в ходе заседания, проведенного аналитическим центром Milken Institute.
Такая откровенность пришлась не по душе министру обороны Тайваня, который подчеркнул, что армия никому не позволит уничтожать объекты на территории острова.
«Военные обязаны защищать Тайвань, и мы не потерпим, если кто-либо будет взрывать наши объекты», — заявил Чиу Куо-Чен.
Тайваньская компания TSMC является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых компонентов, которые используются в микроэлектронике, автомобиле- и авиастроении, а также в других отраслях. Фирма, обладающая передовыми технологиями в создании чипов, оказалась в центре интересов Пекина и Вашингтона, которые ведут борьбу за мировое технологическое лидерство.
Идея разбомбить тайваньские фабрики по производству чипов, чтобы не допустить их переход под контроль Китая, набирает популярность в Соединенных Штатах. В документе, опубликованном в 2021 году Военным колледжем армии США, предлагалось, что Вашингтону и Тайбэю следует спланировать тактику «выжженной земли», которая сделает Тайвань «не просто непривлекательным, но и дорогостоящим в восстановлении» в случае, если Пекин решится на силовое присоединение острова.
В документе указывается, что наиболее эффективно подобная тактика может быть реализована «путем угрозы уничтожения объектов, принадлежащих тайваньской компании по производству полупроводников, самому важному поставщику Китая».
«Соединенные Штаты и их союзники никогда не допустят, чтобы эти заводы попали в руки китайцев», — заявил в марте советник президента по национальной безопасности в администрации Трампа Роберт О'Брайен.
США продолжают активно милитаризовать регион, поставляя Тайбэю оружие, а также расширяя сеть военных баз в западной части Тихого океана, провоцируя Пекин на начало военного противостояния.
В то же время на самом Тайване остаются влиятельные прокитайские силы. Глава корпорации Foxconn Терри Гоу, который баллотируется на предстоящие президентские выборы от партии «Гоминьдан», пообещал нормализовать отношения с Пекином в случае своей победы.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, которое доказывает причастность администрации Байдена к подрывам российских газопроводов системы «Северный поток». В этом свете обеспокоенность Тайбэя по поводу заявлений американских чиновников об уничтожении заводов TSMC можно считать вполне обоснованной.