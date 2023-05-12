Информация об ослеплении пилотов авиарейса Сочи — Москва лазером оказалась преувеличена

Источником лазерного луча, якобы ослепившего пилотов воздушного судна, летевшего из Сочи в Москву, оказалась указка.
Накануне ночью борт №6948 шел на посадку в аэропорту Шереметьево. Снизившись до 4,8 километра, в кабину пилотов воздушного судна попал лазерный луч. Изначально СМИ публиковали информацию о том, что экипаж был ослеплен. Однако она оказалась преувеличена.
По имеющийся у ФАН информации, источником света была лазерная указка. Пилоты ослеплены не были, однако после посадки написали докладную о произошедшем. Дело о хулиганстве передано в полицию для дальнейших разбирательств.
Похожий случай недавно произошел в Северной столице. Пилоты авиарейса Сочи — Санкт-Петербург при посадке в аэропорту Пулково едва не были ослеплены зеленым лазером.