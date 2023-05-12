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Информация об ослеплении пилотов авиарейса Сочи — Москва лазером оказалась преувеличена

Происшествия
Информация об ослеплении пилотов авиарейса Сочи — Москва лазером оказалась преувеличена

Источником лазерного луча, якобы ослепившего пилотов воздушного судна, летевшего из Сочи в Москву, оказалась указка.

Накануне ночью борт №6948 шел на посадку в аэропорту Шереметьево. Снизившись до 4,8 километра, в кабину пилотов воздушного судна попал лазерный луч. Изначально СМИ публиковали информацию о том, что экипаж был ослеплен. Однако она оказалась преувеличена.

По имеющийся у ФАН информации, источником света была лазерная указка. Пилоты ослеплены не были, однако после посадки написали докладную о произошедшем. Дело о хулиганстве передано в полицию для дальнейших разбирательств.

Похожий случай недавно произошел в Северной столице. Пилоты авиарейса Сочи — Санкт-Петербург при посадке в аэропорту Пулково едва не были ослеплены зеленым лазером.
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