Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от генсека ООН Гутерреша приглашение на саммит в США

Минск данную инициативу приветствует в полной мере, отмечает пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко считает, что саммит должен стать источником идей и инициатив, которые помогут устранить проблемы на пути достижения ЦУР. Особенно данное мероприятие важно сейчас, на фоне растущего геополитического противостояния. Диалог в наши дни востребован «как никогда со времен окончания холодной войны», отметил глава Белоруссии.