Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от генсека ООН Гутерреша приглашение на саммит в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на приглашение генсека ООН Антониу Гутерреша прибыть в Нью-Йорк в сентябре 2023 года для участия в саммите по целям устойчивого развития.
Минск данную инициативу приветствует в полной мере, отмечает пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко считает, что саммит должен стать источником идей и инициатив, которые помогут устранить проблемы на пути достижения ЦУР. Особенно данное мероприятие важно сейчас, на фоне растущего геополитического противостояния. Диалог в наши дни востребован «как никогда со времен окончания холодной войны», отметил глава Белоруссии.
«Убежден, что опыт Белоруссии по эффективной организации работы на национальном уровне в деле достижения целей устойчивого развития будет интересен и полезен для многих других государств-членов ООН. Мы, безусловно, готовы поделиться им в ходе проведения Саммита», — говорится в ответном письме президента РБ генсеку ООН.
Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о программе военно-технического сотрудничества до 2025 года. Программа предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур Белоруссии и РФ, проведение исследовательских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения.