Съемки второго сезона сериала «Одни из нас» приостановили из-за забастовки голливудских сценаристов — Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин, которые придумывают сюжетные повороты продолжения многосерийного фильма, активно участвуют в акции протеста Гильдии США, сообщает портал «Культуромания».
«Заморозить» работу пришлось в ходе актерского кастинга, так как сценарий проекта был еще не готов — его писали параллельно с другими подготовительными мероприятими. Однако, оба сериальных сценариста присоединились к протестующим коллегам по цеху и сценарий «застрял».
Инсайдеры сообщают, что забастовка, вероятно, сойдет на нет уже в обозримом будущем. В этом случае работа над новыми эпизодами начнется зимой 2024 года в Ванкувере, как это и планировалось изначально.