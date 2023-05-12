Съемки второго сезона сериала «Одни из нас» приостановили из-за забастовки голливудских сценаристов

«Заморозить» работу пришлось в ходе актерского кастинга, так как сценарий проекта был еще не готов — его писали параллельно с другими подготовительными мероприятими. Однако, оба сериальных сценариста присоединились к протестующим коллегам по цеху и сценарий «застрял».