Более 6 млн рублей получит Псковская область на поддержку аграрного сектора

Всего федеральные деньги на аналогичные цели поступят в 65 регионов страны. Местные власти в свою очередь перечислят средства региональным аграриям. В результате сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.