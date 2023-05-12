Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Более 6 млн рублей получит Псковская область на поддержку аграрного сектора

Экономика
Более 6 млн рублей получит Псковская область на поддержку аграрного сектора

Псковская область получит 6,048 млн рублей из федерального бюджета на финансовое обеспечение части затрат аграриев региона на производство и реализацию зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вопрос о предоставлении финансовой помощи сельскохозяйственным производителям Псковской области за счет федерального бюджета рассматривался и был одобрен на заседании правительства РФ 11 мая, сообщает «Псковская лента новостей».

Всего федеральные деньги на аналогичные цели поступят в 65 регионов страны. Местные власти в свою очередь перечислят средства региональным аграриям. В результате сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
псковская область аграрии сельское хозяйство бюджет поддержка
Военкоры ФАН