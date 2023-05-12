Налоги, отопление, членские взносы: во сколько обойдется годовое содержание загородного дома или дачи

Содержание загородного дома или даже просто сезонной дачи на первый взгляд не выглядит уж столь дорогостоящим. Однако, если сложить вместе все траты, то даже минимальная сумма уже выглядит значительно. На что приходится тратиться владельцам загородной недвижимости и от чего зависит итоговая сумма, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Как он объяснил корреспонденту ФАН, обслуживание каждого участка в зависимости от вида земли разрешенного использования, площади земельного участка, состояния дома – обходится каждому дачнику в разную сумму. Однако есть базовые платежи: водоснабжение, электричество, отопление, канализация, вывоз мусора, членские взносы СНТ.
«Начнем с членских взносов в СНТ. Здесь экономика абсолютно разная: где-то 5 тысяч рублей, где-то всего пять сотен — в зависимости от того, какой у вас поселок и пакет оплачиваемых услуг. Далее — коммунальные платежи. Если отапливаем загородный дом семь месяцев, еще и есть баня, то дрова или газ вам обойдутся в 13-15 тысяч рублей. Электричество дачнику только за сезон может обойтись в 3-5 тысяч рублей, если работают газонокосилки и другие электроприборы. Получается, что в год это порядка 15 тысяч. Вода на даче за сезон опустошит кошелек на 1-3 тысячи рублей, это опять же зависит от того, есть ли у вас колодец, летний душ и так далее. То есть в год это не менее 12 тысяч рублей при постоянном использовании дачи», — привел он расчеты.
Отдельной статьей расхода являются налоги. Как объяснил председатель Союза дачников, они зависят от результата кадастровой оценки объекта недвижимости: и земельного участка, и дома; размера установленной ставки налога и инфраструктуры на территории. При этом льготы распространяются только на отдельные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, ветераны и многодетные семьи.
Помимо относительно фиксированных и обязательных платежей владельцам дач также приходится предусматривать запас средств на хозяйственные расходы. Как известно, дом и участок требуют постоянно ухода, а это значит, что в одном случае надо будет докупить какой-то инструмент или саженцы, в другом — заказать нужную услугу, в третьем — раскошелиться на починку чего-то.
«Владельцы земельных участков знают, что на даче всегда найдется то, что требует дополнительных расходов: обработка участка от насекомых и борщевика, рассада, канализация и многое другое. Но в среднем, если у вас небольшой участок, где вы выращиваете для себя овощи без каких-то излишеств, то летний сезон обойдется вам примерно в 7-9 тыс. рублей. А если вы пользуетесь дачей круглый год, ходите в баню, отапливаете дом, в среднем на содержание загородного имущества в год придется потратить не менее 30 тысяч рублей», — резюмировал Чаплин.
Ранее в Союзе дачников дали пошаговую инструкцию, как привести в порядок запущенный садовый участок. По словам Никиты Чаплина, если загородный участок только что куплен, не надо торопиться сразу приводить его в порядок. Для начала лучше вызвать специалистов по геодезии и наверняка уточнить границы новых владений.