Налоги, отопление, членские взносы: во сколько обойдется годовое содержание загородного дома или дачи

Содержание загородного дома или даже просто сезонной дачи на первый взгляд не выглядит уж столь дорогостоящим. Однако, если сложить вместе все траты, то даже минимальная сумма уже выглядит значительно. На что приходится тратиться владельцам загородной недвижимости и от чего зависит итоговая сумма, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.