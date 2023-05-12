Аналитики назвали июнь самым травмоопасным летним месяцем в России

Результаты исследования показали, что чаще всего летние травмы происходят во время занятий спортом. В данном разделе лидирует футбол — 36,3% повреждений получены именно у тех, кто увлекается этой игрой. Также часто травмируются те граждане, которые предпочитают волейбол, бокс, катание на скейтах и роликах.