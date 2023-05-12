«Это называется бегство, а не перегруппировка» — Пригожин о заявлении Минобороны по ситуации на Бахмутском направлении

В последнем брифинге официальный представитель МО Игорь Конашенков заявил, что для повышения устойчивости обороны подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции с учетом условий Берховского водохранилища. Детально проанализировать слова генерал-лейтенанта глава «оркестра» пообещал по прибытии в штаб.