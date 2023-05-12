«Это называется бегство, а не перегруппировка» — Пригожин о заявлении Минобороны по ситуации на Бахмутском направлении

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на заявление Минобороны о «перегруппировке» российских войск под Бахмутом. Произошедшее следует называть бегством, считает бизнесмен.
В последнем брифинге официальный представитель МО Игорь Конашенков заявил, что для повышения устойчивости обороны подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции с учетом условий Берховского водохранилища. Детально проанализировать слова генерал-лейтенанта глава «оркестра» пообещал по прибытии в штаб.
«Сейчас я доеду до ближайшего штаба, в котором смогу пояснить, и поясню, что это такое. То, что сказал Конашенков, к сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка. А как это выглядит, я объясню подробнее», — сообщил Пригожин в аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой.
12 мая основатель ЧВК «Вагнер» также обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил главу ведомства лично посетить Бахмут для оценки обстановки на фоне сложной оперативной ситуации.