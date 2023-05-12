Петербург и Краснодарский край возглавили топ регионов РФ для краткосрочной аренды жилья на майские праздники

Кроме столичных путешественников, в топ-5 по числу бронирований объектов расположения также вошли петербуржцы, жители Краснодарского края, а также Московской и Ростовской областей. Отмечается, что москвичи ездили в Санкт-Петербург на праздники в 2,1 раза чаще, чем жители Северной столицы в Москву.