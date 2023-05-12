Петербург и Краснодарский край возглавили топ регионов РФ для краткосрочной аренды жилья на майские праздники

Аналитики популярного сервиса онлайн-объявлений составили рейтинг регионов РФ, которые стали у россиян самыми популярными для краткосрочной аренды жилья на майские праздники. Возглавили реестр Петербург и Краснодарский край, сообщал портал «Газета.Ru».
Оба региона набрали по 11% от общего числа бронирований. В Москве предпочли снять жилье 10% пользователей сервиса, в Татарстане — 6% и 4% в Подмосковье. По данным аналитиков, наиболее активными путешественниками в майские праздники стали москвичи. Они бронировали жилье в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Калининградской области и Республике Татарстан.
Кроме столичных путешественников, в топ-5 по числу бронирований объектов расположения также вошли петербуржцы, жители Краснодарского края, а также Московской и Ростовской областей. Отмечается, что москвичи ездили в Санкт-Петербург на праздники в 2,1 раза чаще, чем жители Северной столицы в Москву.