Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийском автономном округе из-за попадания в винт птицы

Воздушное судно компании «Газпром авиа» незапланированно село между населенными пунктами Ванзеват и Полноват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, в винт вертолета попала птица. Три члена экипажа в результате случившегося не пострадали. Также известно, что Ми-8 не получил видимых повреждений.
Ранее 12 самолетов не смогли приземлиться в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за тумана. Некоторые из них совершили посадки в соседних городах, где дожидались улучшения погодных условий.