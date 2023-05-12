Пилотов самолета рейса Сочи — Москва ослепили лазером при посадке в аэропорту Шереметьево

Пилотов воздушного судна, летевшего из Сочи в Москву, ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ночь на 12 мая. Борт №6948 следовавший рейсом Сочи — Москва шел на посадку со стороны Ленинградского шоссе. Снизившись до 4,8 километра, командира воздушного судна и второго пилота ослепил лазерный луч.
Командир незамедлительно доложил о происшествии авиадиспетчеру. Однако пилоты пришли в себя и успешно посадили лайнер в пункте назначения. Полиция устанавливает личность нарушителя, пытавшегося сбить самолет.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет рейса Казань — Москва. Капитан судна доложил диспетчеру, что на борту сработала индикация открытия дверей.