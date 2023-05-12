Историк Кузнецов назвал Запад единственным выгодоприобретателем от конфликта на Украине

Нынешняя власть в Киеве держится только за счет помощи Запада — единственного выгодоприобретателя от конфликта на Украине. Такое мнение высказал русский писатель, историк, публицист Николай Кузнецов в беседе с корреспондентом ФАН.
США и ЕС заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Такое заявление ранее сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Это не война между Россией и Украиной, а война между РФ и Западом, своего рода новая холодная война 2.0. Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения», — сказал он в эфире телеканала Haberturk.
Также Калын подчеркнул, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским санкциям и планирует исходить из выгод и интересов собственной страны.
«Еще с событий Майдана становилось понятно, что территория Украины будет пространством противостояния между РФ и коллективным Западом в лице США и их сателлитов. Американцы активно вмешивались в события 2014 года в "незалежной", направляя страну в сторону конфликта с Россией для реализации собственных интересов ценой украинского суверенитета.
Путь от печенья Виктории Нуланд на площади Независимости и заседаний американских представителей в Верховном Совете и в правительстве до разработок планов наступления на Крым в Пентагоне был пройден достаточно быстро. Ни Киев, ни Запад и не скрывают как того, что Украина воюет за интересы Соединенных Штатов, так и того, что государство лишилось самоуправления», — пояснил Кузнецов.
Эксперт подчеркнул, что именно американцы способствовали накачке страны оружием и гарантировали защиту при нарушении Киевом Минских соглашений. Они же готовили зимой 2021 года планы наступления Украины на территории Донбасса и Крыма.
«И сейчас киевский режим держится только за счет помощи Запада, поскольку ни сами жители "незалежной" не хотят больше воевать за США и ЕС, ни у страны нет более экономических ресурсов способствовать агрессивной политике кабинета Зеленского.
Только партия войны на Западе и заинтересована в продолжении конфликта, поскольку ей одной он и на руку. Ищите cui prodest ("кому выгодно?" — Прим. ФАН), и все станет на круги своя», — резюмировал он.
Ранее Николай Кузнецов рассказал, почему простые жители Великобритании не хотят поддерживать Украину. Историк отметил, что Букингемский дворец часто считают совиновником начала конфликта. И тем интереснее, что в Англии же и начинается несогласие населения.