Банги, 12 мая. США готовят провокации в ЦАР, направленные на дискредитацию российских инструкторов, действующих на территории республики. Об этом сообщили сотрудники новостного издания Le Potentiel Centrafricain.
По мнению журналистов, Соединенные Штаты не могут принять усиление позиций РФ на континенте, а также ее сближение с Центральноафриканской Республикой. Работники агентства считают, что главная цель Вашингтона — показать низкий уровень безопасности в ЦАР и дискредитировать деятельность российских специалистов.
Согласно информации Le Potentiel Centrafricain, именно американские спецслужбы могут иметь отношение к взрыву на автозаправочной станции Total в феврале и к поджогу французской пивоварни MOCAF в марте. Сотрудники издания отметили, что эти преступления совершались обученными людьми, чтобы подорвать авторитет инструкторов из РФ.
Как отмечает центральноафриканская пресса, попытки разладить отношения между Москвой и Банги не принесут успеха, поскольку российские инструкторы, которых СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», успешно помогают ВС ЦАР восстанавливать безопасность в африканском государстве. Благодаря их консультативной поддержке большая часть регионов республики смогла вернуться к мирной жизни.
В итоге журналисты сделали вывод, что цель американских спецслужб — дестабилизация ЦАР и расторжение партнерских связей с Россией. Это вынудило бы президента Туадеру обратиться за военной помощью к американцам, и, как следствие, расширило сферу влияния США на Черном континенте.
Ранее Соединенные Штаты предприняли попытку нарушить дружеские отношения РФ и Центральноафриканской Республики. ЦРУ выдвинуло обвинение в адрес Москвы о желании втянуть Банги в суданский кризис.