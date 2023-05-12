Согласно информации Le Potentiel Centrafricain, именно американские спецслужбы могут иметь отношение к взрыву на автозаправочной станции Total в феврале и к поджогу французской пивоварни MOCAF в марте. Сотрудники издания отметили, что эти преступления совершались обученными людьми, чтобы подорвать авторитет инструкторов из РФ.