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Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших в период СВО жителей новых регионов

Политика
Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших в период СВО жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших в период СВО жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Речь идет и о тех, кто оказался за рубежом.

Глава государства распорядился внести в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы соответствующие изменения. Указ, который содержит поручение Владимира Путина, опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что глава государства провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России в формате видеоконференции. В рамках встречи Владимир Путин предложил обсудить работу РФ в международных организациях.
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