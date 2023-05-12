Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших в период СВО жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших в период СВО жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Речь идет и о тех, кто оказался за рубежом.
Глава государства распорядился внести в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы соответствующие изменения. Указ, который содержит поручение Владимира Путина, опубликован на портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что глава государства провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России в формате видеоконференции. В рамках встречи Владимир Путин предложил обсудить работу РФ в международных организациях.