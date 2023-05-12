Поп-певец Александр Панайотов рассказал о болезненном пристрастии к покупке одежды

Популярный российский певец Александр Панайотов признался в своем болезненном пристрастии к покупке модной одежды. По его словам, он закоренелый шопоголик и может тратить огромные суммы на гардероб, пишет портал Тeleprogramma.pro.
Исполнитель только что вернулся с отдыха в Стамбуле, где он приобрел массу весенних и летних вещей.
«Ехал я туда с пустым чемоданом, вернулся с перевесом. Килограммов 30 было примерно», — рассказал финалист шоу «Голос».
При этом Панайотов поведал, что у него «шмоток» больше, чем у его жены. Однако супруга с пониманием относится к зависимости своего звездного мужа.