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Сотрудники ГИБДД организовали погоню со стрельбой за 60-летним водителем Land Cruiser в Ленобласти

Происшествия
Сотрудники ГИБДД организовали погоню со стрельбой за 60-летним водителем Land Cruiser в Ленобласти

Гонщиком оказался 60-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 мая водитель иномарки проигнорировал требование сотрудников дорожной полиции, в связи с чем им пришлось начать преследование гонщика, а после применить табельное оружие. Однако правонарушителя это не остановило. Под звуки стрельбы он скрылся.

При проведении розыскных мероприятий полицейские обнаружили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 60-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гонщика доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.

Ранее пьяный водитель Nissan Primera погиб во время полицейском погони со стрельбой в Крыму. Во время преследования мужчина врезался в столб и скончался на месте ДТП.
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