Сотрудники ГИБДД организовали погоню со стрельбой за 60-летним водителем Land Cruiser в Ленобласти

Вечером 9 мая водитель иномарки проигнорировал требование сотрудников дорожной полиции, в связи с чем им пришлось начать преследование гонщика, а после применить табельное оружие. Однако правонарушителя это не остановило. Под звуки стрельбы он скрылся.