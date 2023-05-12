Сотрудники ГИБДД организовали погоню со стрельбой за 60-летним водителем Land Cruiser в Ленобласти

Гонщиком оказался 60-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Вечером 9 мая водитель иномарки проигнорировал требование сотрудников дорожной полиции, в связи с чем им пришлось начать преследование гонщика, а после применить табельное оружие. Однако правонарушителя это не остановило. Под звуки стрельбы он скрылся.
При проведении розыскных мероприятий полицейские обнаружили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 60-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гонщика доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.
Ранее пьяный водитель Nissan Primera погиб во время полицейском погони со стрельбой в Крыму. Во время преследования мужчина врезался в столб и скончался на месте ДТП.