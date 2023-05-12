Тюрколог Владимир Аватков не исключил прослушку американских граждан спецслужбами Турции в преддверии выборов

Тюрколог Владимир Аватков оценил ситуацию в Турции в преддверии выборов президента страны. Эксперт не исключил того, что спецслужбы ближневосточного государства прослушивают американских граждан, в том числе дипломатов, пишет ИА SM.News.
По словам политолога, Запад рассчитывает накалить обстановку в республике на фоне предстоящих 14 мая президентских выборов. Более того, официальная Анкара фактически заявила о вмешательстве «одной страны» во внутриполитические процессы государства, отметил Аватков. Последний пояснил, что подобное высказывание допустил глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Несмотря на то, что чиновник не сказал, какая именно, все прекрасно понимают, что за государство может влиять на внутренние процессы в Турции, убежден доктор политических наук. По его мнению, Сойлу сам намекнул на то, что турецкие МВД или разведка, видимо, слушают все переговоры, которые ведут американцы в Турции. Косвенным доказательством тому служит рассказ чиновника о ходе переговоров «одного турка» с послом «одной заинтересованной» страны, резюмировал Аватков.