Тюрколог Владимир Аватков не исключил прослушку американских граждан спецслужбами Турции в преддверии выборов

Несмотря на то, что чиновник не сказал, какая именно, все прекрасно понимают, что за государство может влиять на внутренние процессы в Турции, убежден доктор политических наук. По его мнению, Сойлу сам намекнул на то, что турецкие МВД или разведка, видимо, слушают все переговоры, которые ведут американцы в Турции. Косвенным доказательством тому служит рассказ чиновника о ходе переговоров «одного турка» с послом «одной заинтересованной» страны, резюмировал Аватков.