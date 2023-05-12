Трехлетний мальчик с опухолью мозга умер на борту самолета рейса Владивосток — Москва

Тяжелобольной ребенок, летевший на операцию вместе с отцом из Владивостока в Москву, скончался при посадке. Об этом сообщает DEITA.RU.
Трагедия произошла 17 января прошлого года. Трехлетний ребенок в сопровождении отца летел в столицу для срочной операции по пересадке костного мозга. Однако во время рейса мальчику стало плохо и он скончался прямо перед посадкой в московском аэропорту.
Предполагается, что причиной смерти ребенка стал перепад атмосферного давления, который спровоцировал отек мозга. Судмедэксперты установили, что пациента можно было бы спасти, если бы на борту самолета присутствовал реаниматолог. Однако врачебный консилиум краевой детской клинической больницы во Владивостоке решил, что сопровождение не требуется.
По факту медицинской халатности было возбуждено уголовное дело. Виновные в трагедии до сих пор не установлены.
Другой случай трагической гибели ребенка произошел в петербургском Колпино. Четвероклассник, страдающий эпилепсией, умер дома после двух отказов в госпитализации.