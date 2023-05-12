Трехлетний мальчик с опухолью мозга умер на борту самолета рейса Владивосток — Москва

Предполагается, что причиной смерти ребенка стал перепад атмосферного давления, который спровоцировал отек мозга. Судмедэксперты установили, что пациента можно было бы спасти, если бы на борту самолета присутствовал реаниматолог. Однако врачебный консилиум краевой детской клинической больницы во Владивостоке решил, что сопровождение не требуется.