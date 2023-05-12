Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Студентка ГИТИСа обвинила преподавателя в нападении со спины и избиении

Происшествия
Студентка ГИТИСа обвинила преподавателя в нападении со спины и избиении

Студентка Российского института театрального искусства в Москве подверглась избиению со стороны преподавательницы. Она получила закрытую черепно-мозговую травму головы.

Пострадавшая сообщила, что работник института напала на нее сзади. После избиения 22-летняя девушка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, пишет Mash.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский опроверг обвинения в адрес преподавателя. Он указал, что девушка все преувеличила, так как ее лишь задели.

Ранее сообщалось об избиении подростка в Воронеже. Напавший мужчина требовал от несовершеннолетнего извиниться перед собакой.
москва гитис нападение избиение
Военкоры ФАН