Студентка ГИТИСа обвинила преподавателя в нападении со спины и избиении

Студентка Российского института театрального искусства в Москве подверглась избиению со стороны преподавательницы. Она получила закрытую черепно-мозговую травму головы.
Пострадавшая сообщила, что работник института напала на нее сзади. После избиения 22-летняя девушка самостоятельно обратилась за медицинской помощью, пишет Mash.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский опроверг обвинения в адрес преподавателя. Он указал, что девушка все преувеличила, так как ее лишь задели.
Ранее сообщалось об избиении подростка в Воронеже. Напавший мужчина требовал от несовершеннолетнего извиниться перед собакой.