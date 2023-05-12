ФСБ задержала крымчанина по подозрению в госизмене из-за отправки данных о ВС РФ противнику

Житель Крыма был задержан сотрудниками ФСБ после отправки данных о ВС России в чат-бот украинского Telegram-канала. Крымчанина подозревают в государственной измене.
Россиянин отправил в украинский чат-бот в Telegram видео перемещения военной техники РФ. Эта информация была использована ВСУ для нанесения ракетных ударов, передает «360».
Ранее ФСБ выявила 20-летнего жителя Башкирии, который планировал воевать на стороне ВСУ. Молодому человеку объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий, так как в противном случае он будет привлечен к ответственности по статье УК РФ о государственной измене.