УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула

В финале Лиги чемпионов, осталось четыре команды — «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Интер» и «Милан». Первые встречи в рамках полуфинала состоялись 9 и 10 мая, ответные игры пройдут 16 и 17 мая соответственно. Финальный матч должен пройти на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.