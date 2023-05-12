УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула

Представители УЕФА опровергли информацию о возможном переносе финального матча Лиги чемпионов из Стамбула. Игра запланирована на 10 июня и состоится на арене в крупном турецком городе, подчеркнули в пресс-службе организации.
В финале Лиги чемпионов, осталось четыре команды — «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Интер» и «Милан». Первые встречи в рамках полуфинала состоялись 9 и 10 мая, ответные игры пройдут 16 и 17 мая соответственно. Финальный матч должен пройти на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.
Ранее британская Daily Mail писала, что матч могут перенести из Стамбула в Лиссабон. По данным СМИ, УЕФА якобы опасается беспорядков в Турции после президентских выборов, которые пройдут 14 мая, сообщал RT.