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УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула

Спорт
УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула

Представители УЕФА опровергли информацию о возможном переносе финального матча Лиги чемпионов из Стамбула. Игра запланирована на 10 июня и состоится на арене в крупном турецком городе, подчеркнули в пресс-службе организации.

В финале Лиги чемпионов, осталось четыре команды — «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Интер» и «Милан». Первые встречи в рамках полуфинала состоялись 9 и 10 мая, ответные игры пройдут 16 и 17 мая соответственно. Финальный матч должен пройти на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Ранее британская Daily Mail писала, что матч могут перенести из Стамбула в Лиссабон. По данным СМИ, УЕФА якобы опасается беспорядков в Турции после президентских выборов, которые пройдут 14 мая, сообщал RT.
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