Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал подход Запада к территориальной целостности других стран

Президент Сербии Александр Вучич во время обращения к гражданам раскритиковал подход западных стран к территориальной целостности других государств.
По словам политика, Запад соблюдает территориальную целостность других стран так, как захочет и как ему будет выгодно. Вучич открыто сказал о том, что, когда решения ООН и Устав соответствуют желаниям западных государств, все хорошо, но, если что-то противоречит их картине мира — тем хуже для ООН.
«Мы поняли по настойчивой позиции ФРГ в последние 48 часов, что территориальная целостность существует только для тех стран, чью территориальную целостность признают они, а не ООН», — заявил сербский президент.
Ранее Вучич сказал о том, что Запад выступает против Сербии в вопросе урегулирования ситуации в Косово. Несмотря на позицию «цивилизованных» стран, президент уверен, что правда находится на стороне Белграда.