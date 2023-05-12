Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал подход Запада к территориальной целостности других стран

По словам политика, Запад соблюдает территориальную целостность других стран так, как захочет и как ему будет выгодно. Вучич открыто сказал о том, что, когда решения ООН и Устав соответствуют желаниям западных государств, все хорошо, но, если что-то противоречит их картине мира — тем хуже для ООН.