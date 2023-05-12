Российским войскам удалось отразить 26 атак ВСУ под Соледаром

Украинские военные совершили 26 атак на позиции российской армии в рамках наступления на Соледарском тактическом направлении. Все они были отражены ВС РФ.
Вооруженные силы Украины провели наступательную операцию на всей линии соприкосновения под Соледаром, протяженность которой составляет более 95 километров. Киев задействовал около 40 танков и более тысячи военных.
За прошедшие сутки ВС России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Кроме того, российские военные уничтожили 75 украинских бойцов.