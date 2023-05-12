Евросоюз выступил с инициативой приостановить поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу

Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Исключение коснется Венгрию, Словакию и Чехию, указывается в материале. Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области РФ, затем идет через Брянск и проходит в город Мозырь в Белоруссии, где делится на северную и южную ветви. Северная, в свою очередь, через Белоруссию ведет в Польшу в Германию.