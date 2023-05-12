Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Белгородской области осужден в Смоленске за ложные доносы на сотрудников ФСБ

Общество
Житель Белгородской области осужден в Смоленске за ложные доносы на сотрудников ФСБ

В Смоленской области белгородец был задержан и осужден за незаконный оборот наркотических веществ. Находясь в СИЗО, он написал около 50 обращений в различные инстанции с целью инициировать проверки в отношении должностных лиц.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Смоленской области, осужденный, используя свои криминальные связи, пытался таким образом скомпрометировать сотрудников силового ведомства, принимавших участие в его поимке, передает сетевое издание «СмолНарод».

В отношении кляузника, который и без того находился за решеткой, было возбуждено еще одно уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Суд признал его виновным. Теперь к девяти годам колонии строгого режима за махинации с запрещенными веществами, которые он уже начал отбывать, белгородец добавил себе еще год условно за эпистолярные упражнения.
смоленск белгородская область осужденный наркотики донос фсб
Военкоры ФАН