Житель Белгородской области осужден в Смоленске за ложные доносы на сотрудников ФСБ

В отношении кляузника, который и без того находился за решеткой, было возбуждено еще одно уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Суд признал его виновным. Теперь к девяти годам колонии строгого режима за махинации с запрещенными веществами, которые он уже начал отбывать, белгородец добавил себе еще год условно за эпистолярные упражнения.