«Пытка апельсинами длилась третий час»: блогер Манукян оценил второй полуфинал Евровидения

Двухчасовая пытка — так охарактеризовал полуфиналы «Евровидения» журналист и блогер Вадим Манукян. По его словам, вторая часть состязания за выход в итоговую таблицу соответствовала первой: не обошлось без очередных фриков и политики.
В четверг, 11 мая, в Ливерпуле за выход в финал «Евровидения» боролись 16 исполнителей из разных стран. Пробиться на главную сцену удалось представителям 10 из них: Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении и Словении.
«Помните, как в фильме "Спортлото-82" титр был: "Пытка апельсинами длилась третий час". Так вот, полуфиналы Евровидения — это два часа пытки ради того, чтобы увидеть, кто же в итоге из конкурсантов выйдет в финал. Нет, конечно нельзя сказать, что все было так плохо. Например, Армения выступила на уровне. Даже букмекеры подняли на нее ставки сразу после окончания номера. Но, что в первом полуфинале дали зеленый свет фрикам из Хорватии, так и во втором преодолел барьер ЛГБТ-чудик в розовых портках из Бельгии. Эти позорища в пору пугалами на огород выставлять, а они европейскую публику развлекают. Хорошо хоть датчанина никуда не пустили, а то это было бы уже совсем перебор. Ну ладно, это дело вкуса», — высказался собеседник ФАН.
Анализируя второй полуфинал, блогер отметил потрясающую скорость в принятии конъюнктурных решений «судьями». Так вполне достойная главной сцены исполнительница из Грузии выбыла из конкурса. По мнению Манукяна, таким образом Грузию наказали за возобновление авиасообщения с Россией.
«Как надавали по "мягкому месту" Грузии — это вообще поразительно! В финал прошло минимум 3-4 абсолютно бездарных номера, но зато грузинку прокатили с вполне добротной песней, которую она шикарно спела. Опять политика — только Грузия заговорила, что пустит российские самолеты к себе, так сразу им указали на выход из «Евровидения», не пустив в финал. Вот тебе и не политический конкурс песни. Да, совсем забыл сказать, Филипп Киркоров заявил, что не поехал в этот раз на «Евровидение» из солидарности с Россией. Удивил, так удивил. Думаю, что европейцы из-за этого сильно расстроились», — иронизировал он.
Ранее Вадим Манукян сравнил «Евровидение» с «дурдомом». Он отметил, что конкурс погряз в политике, и из-за этого талантливым, сильным артистам трудней пробиться в его финал, нежели различным фрикам, педалирующим антироссийскую или «голубую» повестку.
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