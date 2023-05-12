«Пытка апельсинами длилась третий час»: блогер Манукян оценил второй полуфинал Евровидения

«Как надавали по "мягкому месту" Грузии — это вообще поразительно! В финал прошло минимум 3-4 абсолютно бездарных номера, но зато грузинку прокатили с вполне добротной песней, которую она шикарно спела. Опять политика — только Грузия заговорила, что пустит российские самолеты к себе, так сразу им указали на выход из «Евровидения», не пустив в финал. Вот тебе и не политический конкурс песни. Да, совсем забыл сказать, Филипп Киркоров заявил, что не поехал в этот раз на «Евровидение» из солидарности с Россией. Удивил, так удивил. Думаю, что европейцы из-за этого сильно расстроились», — иронизировал он.