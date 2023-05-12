Четыре человека погибли в результате подрыва гранаты французскими контрабандистами в Мали

По словам очевидцев, два гражданина Франции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вымогали деньги у посетителей местного бара. Не добившись своего, один из нарушителей порядка достал гранату и бросил ее в толпу. Взрыв повлек за собой гибель четверых человек. Преступники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Они объявлены в розыск.