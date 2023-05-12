Бамако, 12 мая. Французские контрабандисты устроили беспорядки в баре малийского города Сегу.
По словам очевидцев, два гражданина Франции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вымогали деньги у посетителей местного бара. Не добившись своего, один из нарушителей порядка достал гранату и бросил ее в толпу. Взрыв повлек за собой гибель четверых человек. Преступники скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Они объявлены в розыск.
По мнению экс-военнослужащего национальной армии Мали (FAMa) Адама Тембли, французские граждане продолжают дестабилизировать ситуацию в Мали. Бывший боец FAMa отметил, что они должны отвечать за свои недопустимые действия в отношении жителей республики. Подробности о происшествии также рассказал✱ в Сети Андреа Саного.
Ранее бойцы национальной армии обнаружили место массового захоронения обгоревших тел около военной базы французской операции «Бархан» в Госси. По итогам независимого расследования СМИ обвинили солдат бывшей метрополии в похищении и убийстве местных жителей.
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