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Президент Владимир Путин предложил обсудить на заседании Совбеза работу РФ в международных организациях

Политика
Президент Владимир Путин предложил обсудить на заседании Совбеза работу РФ в международных организациях

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем он предложил обсудить работу РФ в международных организациях.

Рабочая встреча состоялась по видеосвязи. В Кремле не уточнили, о каких организациях идет речь. Путин поручил сперва выступить с докладом Министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Ранее российский лидер встретился с президентом Киргизии Садыром Жапарововым. Главы стран обсудили сотрудничество. Путин принял приглашение от коллеги прилететь в 2023 году в Республику с официальным визитом.
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