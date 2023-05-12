Президент Владимир Путин предложил обсудить на заседании Совбеза работу РФ в международных организациях

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем он предложил обсудить работу РФ в международных организациях.
Рабочая встреча состоялась по видеосвязи. В Кремле не уточнили, о каких организациях идет речь. Путин поручил сперва выступить с докладом Министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Ранее российский лидер встретился с президентом Киргизии Садыром Жапарововым. Главы стран обсудили сотрудничество. Путин принял приглашение от коллеги прилететь в 2023 году в Республику с официальным визитом.