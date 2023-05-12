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Более 60 человек погибли в Брянской области от рук злоумышленников с января этого года

Происшествия
Более 60 человек погибли в Брянской области от рук злоумышленников с января этого года

Противозаконные действия преступников в Брянской области с начала текущего года стали причиной смерти 62 человек. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как пишет интернет-издание «Брянские новости», с января по апрель сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 4954 нарушения закона. Рост числа преступлений отметили в 11 районах региона. Около 50% всех преступлений связаны с кражей имущества, в том числе зарегистрировали 957 хищений, 80 эпизодов ограбления и шесть разбойных налетов, сообщили в облпрокуратуре.

Раскрываемость преступлений выросла на 6,7% и достигла 80,2%. Уголовные дела возбудили в отношении 2303 жителей, среди которых 439 женщин. В состоянии алкогольного опьянения было совершено 805 противоправных действий, добавили в пресс-службе ведомства.
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