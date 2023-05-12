Правоохранители завершили поиски жены бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова

Сотрудники полиции УВД по ЦАО нашли живой пропавшую жену экс-командующего Воздушно-десантных войск РФ Александра Колмакова. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Утром 10 мая Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась, перестав выходить на связь. В тот же день ее мужу поступил звонок от неизвестного. Он заявил, что женщина похищена и потребовал выкуп в размере миллиона рублей.
Колмаков согласился на условия злоумышленника, но обратился в полицию. Женщину нашли меньше, чем за сутки, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность звонившего, а также обстоятельства произошедшего.
Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что похищенную мать помощницы сенатора Елены Силкиной нашли живой. Пожилую женщину обнаружили в гостинице в Твери.