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Правоохранители завершили поиски жены бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова

Происшествия
Правоохранители завершили поиски жены бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова

Сотрудники полиции УВД по ЦАО нашли живой пропавшую жену экс-командующего Воздушно-десантных войск РФ Александра Колмакова. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Утром 10 мая Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась, перестав выходить на связь. В тот же день ее мужу поступил звонок от неизвестного. Он заявил, что женщина похищена и потребовал выкуп в размере миллиона рублей.

Колмаков согласился на условия злоумышленника, но обратился в полицию. Женщину нашли меньше, чем за сутки, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность звонившего, а также обстоятельства произошедшего.

Ранее «Национальная Служба Новостей» сообщала, что похищенную мать помощницы сенатора Елены Силкиной нашли живой. Пожилую женщину обнаружили в гостинице в Твери.
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