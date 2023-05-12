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Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия
Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении

За прошедшие сутки бойцам российской армии удалось ликвидировать два отряда диверсантов вооруженных сил противника на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно данным в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции на Украине, помимо уничтожения двух киевских подразделений для разведки и диверсии, военнослужащие России ликвидировали 75 солдат ВСУ.

Следует отметить, что ранее оборонное ведомство РФ прокомментировало информацию о контрнаступлении украинских войск. Оно отметило, что армия России удерживает контроль над позициями и обеспечивает стабильность проведения боевых действий.
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