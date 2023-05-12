Аналитик Литовкин: Людей из ОПК, которые не выполняют обязательств перед государством, нужно сурово наказывать

В России вынесен первый приговор за срыв гособоронзаказа, в Ростовской области осужден глава предприятия оборонно-промышленного комплекса Анатолий Михалин. Как считает военный эксперт Виктор Литовкин, это дело станет предупреждением для всех, кто в военное время занимается «освоением» средств российского бюджета и не дает конкретный результат.
Батайский городской суд вынес приговор главе предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области. Подсудимый признан виновным по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Он приговорен к условному сроку в связи с полным признанием вины и возмещением причиненного ущерба. Приговор уже вступил в законную силу.
Это первый в России приговор по статье 201 УК РФ. Напомним, в сентябре прошлого года были внесены изменения в Уголовный кодекс России по части ответственности за срыв исполнения гособоронзаказа. Суд установил, что Михалин в течение двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты.
Как сообщил ФАН военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, этот приговор для мошенников в сфере гособоронзаказа стал первым, но наверняка далеко не последним.
«К сожалению, среди отечественных производителей военной продукции находятся люди, которые берут на себя конкретные обязательства перед государством, и получают от него немалые деньги. А потом не предпринимают достаточных усилий для того, чтобы эти обязательства выполнить. Думаю, что таких людей, как Михалин, на самом деле, немного, и я не стал бы «чесать всех под одну гребенку» в отечественном ОПК», — сообщил аналитик.
По словам Литовкина, сейчас в интересах российской армии работают сотни предприятий, многие из них — буквально в круглосуточном режиме, поскольку фронт требует огромного количества вооружений и боеприпасов.
«Подавляющее большинство людей в нашем ОПК работают очень достойно, буквально на износ. В определенных сферах, допустим, связанных с выпуском снарядов, наши оружейники сумели нарастить производство чуть ли не в 50 раз, — отметил эксперт. — Да, как и во всех сферах нашей жизни, и здесь есть мошенники, которые думают не об интересах государства в военное время, а пытаются нажиться на нашей спецоперации. Думаю, уголовная ответственность настигает их вполне справедливо».
По мнению аналитика, этот приговор для тех, кто позволяет себе халатно относиться к интересам страны, наверняка станет первым, но не единственным
«К сожалению, прохиндеи у нас есть не только в ОПК, но и в полиции, ФСБ, Росгвардии и других структурах. Все мы помним случаи, когда отдельных чинов ФСБ ловили в момент, когда они сумками вывозили из своих контор деньги, полученные в результате коррупционных схем. Есть такие люди и в Вооруженных силах. Но, как говорил один киноперсонаж, сила государства не в том, чтобы не допускать коррупции в своих структурах, а в том, чтобы своевременно ловить мошенников и воров, и сурово их наказывать», — заключил Литовкин.
Напомним, Отдельное конструкторско-технологическое бюро «Вектор» находится в городе Батайск, Ростовской области. Предприятие занимается подготовкой для РВСН ремонтной, конструкторской, нормативно-технической и технологической документации, необходимой для организации и производства ремонта ракетной техники и вооружений.