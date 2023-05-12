Аналитик Литовкин: Людей из ОПК, которые не выполняют обязательств перед государством, нужно сурово наказывать

Батайский городской суд вынес приговор главе предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОКТБ «Вектор» Анатолию Михалину за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области. Подсудимый признан виновным по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Он приговорен к условному сроку в связи с полным признанием вины и возмещением причиненного ущерба. Приговор уже вступил в законную силу.