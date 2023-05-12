Неизвестный БПЛА застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который не нес на себе боеприпаса, застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево. Сотрудники силовых структур ищут владельца неизвестного дрона, пишет РИА Новости.
Согласно предварительным данным, БПЛА был запущен местными жителями. Официального подтверждения этой информации пока нет. Напомним, что в Москве с 3 мая действует запрет на запуск беспилотников.
Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма. Дрон не долетел два километра до села Зерновое, жилые дома не пострадали.