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Неизвестный БПЛА застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево

Происшествия
Неизвестный БПЛА застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который не нес на себе боеприпаса, застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево. Сотрудники силовых структур ищут владельца неизвестного дрона, пишет РИА Новости.

Согласно предварительным данным, БПЛА был запущен местными жителями. Официального подтверждения этой информации пока нет. Напомним, что в Москве с 3 мая действует запрет на запуск беспилотников.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма. Дрон не долетел два километра до села Зерновое, жилые дома не пострадали.
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