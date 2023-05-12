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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу Гитлера

Политика
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев остро высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он поделился прогнозом, как умрет глава государства.

Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова Зеленского, который пожелал скорой смерти работникам Кремля. Политик резко высказался и заявил, что у президента Украины есть шансы сгинуть от своих рук.

«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство», — написал зампред Совбеза.

Зеленский продолжает обсуждать военную обстановку с представителями Запада. Ранее сообщалось, что глава Украины планирует провести встречу с папой римским Франциском в Ватикане.
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