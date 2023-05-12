Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев остро высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он поделился прогнозом, как умрет глава государства.
Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова Зеленского, который пожелал скорой смерти работникам Кремля. Политик резко высказался и заявил, что у президента Украины есть шансы сгинуть от своих рук.
«Окочуриться, совершив трусливое самоубийство», — написал зампред Совбеза.
Зеленский продолжает обсуждать военную обстановку с представителями Запада. Ранее сообщалось, что глава Украины планирует провести встречу с папой римским Франциском в Ватикане.