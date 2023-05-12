Режиссер Евгения Беркович направила жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма

Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжаловала постановление Замоскворецкого суда Москвы, который избрал ей меру пресечения в виде ареста на срок до 4 июля 2023 года в рамках расследования дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Следует отметить, что в отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205,2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что причиной расследования стал спектакль «Финист — Ясный сокол», для которого Петрийчук написала сценарий, а Беркович выступила в качестве постановщика. Сотрудники полиции в опубликованном в Сети видео, в котором актеры читают пьесу по ролям, заметили признаки оправдания терроризма.