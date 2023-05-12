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Режиссер Евгения Беркович направила жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма

Происшествия
Режиссер Евгения Беркович направила жалобу на свой арест по делу об оправдании терроризма

Защита театрального режиссера Евгении Беркович обжаловала постановление Замоскворецкого суда Москвы, который избрал ей меру пресечения в виде ареста на срок до 4 июля 2023 года в рамках расследования дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Следует отметить, что в отношении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205,2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что причиной расследования стал спектакль «Финист — Ясный сокол», для которого Петрийчук написала сценарий, а Беркович выступила в качестве постановщика. Сотрудники полиции в опубликованном в Сети видео, в котором актеры читают пьесу по ролям, заметили признаки оправдания терроризма.
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