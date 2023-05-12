Эффектную сцену с откидывающей назад волосы Холли Бейли в роли Русалочки снимали целый день

Американская актриса и певица Холли Бейли, играющая чернокожую Русалочку в новой постановке студии Disney, рассказала о съемках культовой сцены с откидыванием волос. 23-летняя знаменитость вспомнила, что для успешного кадра этого эпизода ей пришлось нырять и выпрыгивать из воды целый съемочный день, сообщает портал Тeleprogramma.pro.
«Это было определенно непросто, потому что мои волосы были очень, очень тяжелыми», — поделилась она с изданием Entertainment Weekly.
Это неудивительно, если учесть, что помимо собственных волос для пышности прически артистке вплели дополнительные дреды. И все это мокрое великолепие необходимо было откинуть назад непринужденным и красивым движением головы именно в момент выныривания из воды.
Данная сцена есть в трейлере — она идет на восьмидесятой секунде тайминга. Релиз этой экранизации «Русалочки» в американских кинотеатрах намечен на 26 мая.