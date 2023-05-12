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Суд арестовал жительницу Челябинска, насмерть забившую сожителя чугунной сковородкой

Происшествия
Суд арестовал жительницу Челябинска, насмерть забившую сожителя чугунной сковородкой

Жительнице Челябинска грозит до 15 лет лишения свободы за убийство своего сожителя чугунной сковородкой, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, 9 мая между сожителями произошел конфликт. В ходе перепалки 33-летняя женщина в состоянии опьянения нанесла несколько ударов чугунной сковородкой по голове и телу мужчине. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Жительницу Челябинска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности. Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Ранее жительница Башкирии чуть не убила свою дочь кухонным ножом, пока та спала. Ребенка госпитализировали с резаными ранами в области шеи, а мать профильные органы отправили в психиатрическую больницу.
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