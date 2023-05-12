Суд арестовал жительницу Челябинска, насмерть забившую сожителя чугунной сковородкой

Жительнице Челябинска грозит до 15 лет лишения свободы за убийство своего сожителя чугунной сковородкой, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, 9 мая между сожителями произошел конфликт. В ходе перепалки 33-летняя женщина в состоянии опьянения нанесла несколько ударов чугунной сковородкой по голове и телу мужчине. В результате полученных травм потерпевший скончался.
Жительницу Челябинска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности. Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
Ранее жительница Башкирии чуть не убила свою дочь кухонным ножом, пока та спала. Ребенка госпитализировали с резаными ранами в области шеи, а мать профильные органы отправили в психиатрическую больницу.