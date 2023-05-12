Путин продлил срок полномочий первому замглавы МИД Титову, замминистра Вершинину и гендиректору ведомства Вязалову

Российский президент Владимир Путин продлил срок пребывания на госслужбе первому замглавы Министерства иностранных дел страны Владимиру Титову, замминистра иностранных дел Сергею Вершинину и гендиректору ведомства Сергею Вязалову.
Об этом стало известно 12 мая, в пятницу. Соответсвующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Исходя их документа, срок полномочий продлен на один год.
Прежде стало известно, что российский президент не планирует встречу со спецпредставителем из Китая для обсуждения вооруженного противостояния на украинской территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.