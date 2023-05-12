Российские военные уничтожили 540 бойцов ВСУ на Малоильиновском направлении

Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли водохранилище на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны. В бою мужественно проявили себя военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также экипажи армейской авиации и другие подразделения российских войск.