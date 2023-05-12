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Российские военные уничтожили 540 бойцов ВСУ на Малоильиновском направлении

Армия
Российские военные уничтожили 540 бойцов ВСУ на Малоильиновском направлении

Свыше 500 солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы при занятии рубежа Берховского водохранилища. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны России.

Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли водохранилище на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны. В бою мужественно проявили себя военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также экипажи армейской авиации и другие подразделения российских войск.

Во время боя было уничтожено более 540 украинских бойцов. Также противник потерял восемь танков и более 20 единиц другой бронированной техники.

Ранее Минобороны РФ заявило о стабильности проведения спецоперации на Украине. Начавшееся контрнаступление ВСУ и прорыв российских флангов на нескольких направлениях в ведомстве назвали дезинформацией.
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