Российские военные уничтожили 540 бойцов ВСУ на Малоильиновском направлении

Свыше 500 солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы при занятии рубежа Берховского водохранилища. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны России.
Подразделения «Южной» группировки российских войск заняли водохранилище на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны. В бою мужественно проявили себя военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, а также экипажи армейской авиации и другие подразделения российских войск.
Во время боя было уничтожено более 540 украинских бойцов. Также противник потерял восемь танков и более 20 единиц другой бронированной техники.
Ранее Минобороны РФ заявило о стабильности проведения спецоперации на Украине. Начавшееся контрнаступление ВСУ и прорыв российских флангов на нескольких направлениях в ведомстве назвали дезинформацией.