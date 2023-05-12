Политик Бородин попросил Генпрокуратуру признать солиста группы «Би-2» Егора Бортника иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение с просьбой признать солиста рок-группы группы «Би-2» Егора Бортника (Леву) иностранным агентом. Он адресовал письмо Генеральной прокуратуре России.
В качестве доказательной базы активист указал, что певец грубо ответил поклонникам на поздравления с Днем Победы. Артист сравнил их с животными и назвал «убийцами», передает Regnum. Бортник поздравил подписчиков с Днем победы союзнических войск во Второй мировой войне, который отмечается 8 мая.
Певец не раз выражал свое отношение к спецоперации. Бортник заявил, что не вернется в Россию.